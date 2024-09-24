Emtia piyasasına Çin teşviki etkisi

Çin Merkez Bankası’nın (PBOC), ülkenin bu yılki yüzde 5 büyüme hedefini tutturma yolunda en kapsamlı teşvik paketini duyurması sonrası demir cevheri yükselirken, bakır Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Çin'de, yuan fiyatlı çelik vadeli işlemleri Şanghay'da yükseldi.

Bloomberg'in haberine göre bakır, Londra Metal Borsası'nda yüzde 1,6'ya kadar yükselerek ton başına 9.697 dolara çıktı. Öte yandan Çinko ve alüminyum yüzde 1'den fazla yükseldi.

Demir cevheri, Çin'in yavaşlamasının talebi olumsuz etkilemesi ve fabrikaların çelik üretimini azaltmasıyla bu yıl en kötü performans gösteren emtialar arasında yer aldı.

SDIC Essence Futures Co. Analisti Han Jing konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Güçlenen güven nedeniyle toparlanma bir süre daha devam edebilir, ancak arz-talep dinamiği üzerindeki gerçek etki hala belirsiz" dedi.

China Industrial Futures Ltd. Analisti Wei Ying ise, "Bugünkü politika piyasa duyarlılığını artırmada yardımcı oluyor. Ancak, iç ekonomi sorunu çok karmaşık, bu nedenle parasal gevşeme yeterli olmayabilir.” diye konuştu.

Çin’de kapsamlı teşvik paketi

PBOC Başkanı Pan Gongsheng yedi günlük ters repo faizinin yüzde 1,7’den yüzde 1,5’e indirildiğini, zorunlu karşılıkların 0,5 yüzde puan düşürülerek 1 trilyon yuanlık (142 milyar dolarlık) likidite sağlanacağını duyurdu.

Banka böylece zorunlu karşılıkları en az 2020’den bu yana en düşük seviyesine çekti.

Ayrıca Orta Vadeli Borç Verme Tesisi Oranının yüzde 0,3 puan düşürülmesi bekleniyor. Çin bu yıl rezerv gereklilik oranını 0,25 ila 0,5 puan daha düşürebilir. Rezerv gereklilik oranı indirimi küçük bankalar için geçerli olmayacak.

PBOC konut kredi faizlerini indirirken ikinci konut alımlarını düzenleyen kuralları yumuşattı ve ikinci kez konut alanlar için asgari peşinat oranı yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürüldü.