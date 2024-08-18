  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. OECD raporu: Türkiye enerji enflasyonuyla dünya lideri!
Takip Et

OECD raporu: Türkiye enerji enflasyonuyla dünya lideri!

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün Haziran 2024 ile ilgili verilerine göre Türkiye, yüzde 89.8’lik enerji enflasyonu ile lider durumda...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OECD raporu: Türkiye enerji enflasyonuyla dünya lideri!
Takip Et

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) Haziran 2024 ile ilgili verilerine göre Türkiye, yüzde 89.8’lik enerji enflasyonu ile listenin ilk sırasında yer alıyor.

Türkiye’nin ardından yüzde 18.3 ile Kolombiya geliyor. Cumhuriyet'in aktardığına göre üçüncü sırada ise yüzde 15.1 ile Belçika var. Bu oran Şili’de yüzde 10.7, Danimarka’da yüzde 10, Yeni Zelanda’da yüzde 9.2, Japonya’da yüzde 7.7, Meksika’da yüzde 6.3, İspanya’da yüzde 6.1, Avustralya’da yüzde 5.6, Fransa’da yüzde 4.6, Kore’de yüzde 2.5, Kanada’da yüzde 0.5. OECD ortalaması yüzde 2.3, Avrupa ortalaması yüzde 0.2. Almanya, ABD, İtalya ve İngiltere’de ise oranlar eksiye düşüyor. 

"Artış devam edecek"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, şu noktayı vurguladı:

“Önümüzdeki aylarda artış devam edecek. Çünkü geçen mayısta tüm meskenlere uygulanan 25 metreküplük bedava doğalgaz uygulaması sonlandı.

Bunun üstüne 1 Ağustos’tan itibaren doğalgaz bedeline yüzde 38’lik bir zam geldi. Bu da faturalara yaklaşık yüzde 25’lik artış demektir. Ayrıca geçen ay elektriğe de yüzde 38 zam yapıldı. Türkiye dünyadan ayrışmaya devam edecek.”

Bakan Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Maymun çiçeği salgını Türkiye'de hangi boyutta?Bakan Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Maymun çiçeği salgını Türkiye'de hangi boyutta?Gündem
18 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...18 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Vali Elban'dan Urla'daki yangına ilişkin açıklama: Bölgede 440 konuttan oluşan bir site varVali Elban'dan Urla'daki yangına ilişkin açıklama: Bölgede 440 konuttan oluşan bir site varGündem
Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybettiFransız aktör Alain Delon hayatını kaybettiDünya

 

 

Ekonomi
Adana'da 7 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihale edilecek
Adana'da 7 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihale edilecek
Tarlada para etmedi, markette fiyatlar uçtu
Tarlada para etmedi, markette fiyatlar uçtu
Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı müjdesi: Başvurular 2 gün sonra başlıyor!
Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı müjdesi: Başvurular 2 gün sonra başlıyor!
Ardahan'da, coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat sürüyor
Ardahan'da, coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat sürüyor
KOBİ kredilerinde sorun var mı?
KOBİ kredilerinde sorun var mı?
Köydeki tekstil fabrikası 50 kişiye istihdam sağlıyor, köyde kimse işsizlik çekmiyor
Köydeki tekstil fabrikası 50 kişiye istihdam sağlıyor, köyde kimse işsizlik çekmiyor