OECD, Türkiye için büyüme beklentisini aşağı çekti

OECD, "Belirsizlikle mücadele, büyümeyi canlandırma" temasıyla, Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, son birkaç ayda ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler kayda değer artış gösterdi. Belirsizliklerdeki bu keskin artış, iş dünyası ve tüketici güvenini olumsuz etkilerken, ticaret ve yatırımları baskılamaya başladı.

Bu kapsamda OECD, küresel ekonomiye yönelik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Küresel ekonomide geçen yılki yüzde 3,3 büyümenin ardından kurum, büyümenin bu yıl ve 2026'da yüzde 2,9 olacağını öngördü. OECD'nin martta yayımladığı ara dönem Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,1 ve 2026'da yüzde 3 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Ekonomideki yavaşlamanın ağırlıklı olarak ABD, Kanada ve Meksika'da yoğunlaşması beklenirken, Çin ve diğer ülkelerde de daha sınırlı zayıflama yaşanacağı öngörülüyor.

Geçen yıl yüzde 2,8 büyüyen ABD ekonomisinde bu yıl yüzde 1,6 ve 2026'da yüzde 1,5 büyüme bekleniyor. OECD daha önceki tahmininde, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 ve 2026'da yüzde 1,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

Avrupa Bölgesi'nde ise büyümenin 2024'teki yüzde 0,8 seviyesinden daha önceki raporda olduğu gibi bu yıl yüzde 1 ve 2026'da yüzde 1,2'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Çin ekonomisinin 2024'teki yüzde 5 büyümesinin bu yıl yüzde 4,7 ve gelecek yıl yüzde 4,3'e yavaşlayacağı öngörülüyor. OECD, Çin için daha önce bu yıl ve 2026'ya yönelik sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 4,4 büyüme öngörmüştü.

Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti

Önceki raporunda Türkiye ekonomisinin 2025 ve 2026'da yüzde 3,1 ve yüzde 3,9 büyüyeceğini öngören OECD, bu tahminlerini sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,3 olarak revize etti.

OECD yaptığı değerlendendirmede, "Sıkılaşan mali koşullar ve mali konsolidasyon hane halkı tüketimini azaltmaktadır. Özel yatırım ve ihracat büyümesi, zayıflayan ticaret nedeniyle 2025 yılında yavaşlayacak, 2026 yılında ise kademeli olarak toparlanacaktır. Sıkı para politikası sayesinde enflasyonun önemli ölçüde düşeceği ve 2026 sonunda yüzde 15 civarına gerileyeceği tahmin edilmektedir" dedi.

Ancak, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin önemlerini korumakta oldukları ve uluslararası ticaretteki gelişmelerin etkisinin belirsiz olduğıunu vurgulayan OECD, "Maliye ve para politikaları, enflasyonun sağlam bir şekilde aşağı yönlü bir patikada kalmasını sağlamak için daraltıcı olmaya devam etmelidir" uyarısıını yaptı.

2026 yılında daha düşük enflasyonun, para politikası duruşunun daha az kısıtlayıcı hale gelmesini sağlayarak büyümeyi destekleyeceğini öngören OECD, "Başta işgücü piyasası ve rekabet politikası olmak üzere yapısal reformlar makroekonomik istikrarı destekleyebilir ve uzun vadeli büyüme potansiyelini artırabilir" dedi.

OECD, Türkiye için 2025 enflasyon tahminini mart ayında olduğu gibi yüzde 31,4 olarak korurken, 2026 beklentisini yüzde 17,3'ten 18,5'e çıkardı. Çekirdek enflasyonun 2025 sonunda yüzde 32,3 vei 2026'de yüzde 18,6 olacağını öngördü.

İşşizlik oranının ise 2025 ve 2026'de yüzde 8,6 ve yüzde 8,5 olacağı da tahmin edildi.