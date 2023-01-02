Öğrencilere ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilere ulaşım desteği konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulundu.

Farklı illerde ilköğretim, ortaöğrenm ve yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerlerinin karşılanması için verilecek öğrencilere ulaşım desteği için 300 milyon liraya yakın bütçe ayırılırken, yaklaşık 400 bin öğrencinin ulaşım desteğinden faydalanacağı düşünülüyor.

Bakan Derya Yakın konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 lira. Bu destek programıyla öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu programla ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciye ulaşım desteği başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, ailelerinin ikametgah adreslerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ulaşım desteği başvurusu yapabilecekler.