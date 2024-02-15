Ömer Koç "Belirsizlik sürecek, harcamalarınıza dikkat edin" uyarısı yaptı mı?

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un topluluğun bayileriyle gerçekleştirdiği toplantısında söylediği ifade edilen sözler dün akşamdan bu yana adeta viral oldu.

Ömer Koç’un “Belirsizlik sürecek, harcamalarınıza dikkat edin” şeklindeki uyarısı pek çok yayın kuruluşu tarafından haberleştirildi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında.

Ancak Ömer Koç bu sözleri kısa süre önce sarf etmedi. Koç Topluluğu 25 Kasım 2022’de 30. Anadolu Buluşmaları programını gerçekleştirmişti. Topluluğa bağlı yurtiçi ve yurtdışındaki 10 bini aşkın bayi ve yetkili servisin katıldığı etkinlik internet üzerinden yapılmıştı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, kendisine atfedilen bu sözleri işte o toplantıda, yaklaşık 15 ay önce söylemişti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 25 Kasım 2022’deki konuşmasında küresel ve ulusal ölçekteki ekonomik ve politik gelişmelere de dikkat çekmiş ve şöyle konuşmuştu:

* Tüm işlerimizde son derece hesaplı olmamız ve basiretle davranmamız gereken bir dönemde bulunduğumuzu vurgulamak istiyorum. Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim. İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek.