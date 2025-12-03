On yıldır görev yapan kilit ismin yerine geliyor: HSBC'de sürpriz grup başkanı ataması

Birleşik Krallık merkezli banka HSBC, grup başkanlığı görevine Brendan Nelson'ı getirdi. Bloomberg, atamayı sürpriz olarak değerlendirdi.

10 yıldan uzun süredir grup başkanı olarak görev yapan ve kritik kararlara imza atan Mark Tucker bir süre önce görevden ayrılmıştı. Bankadan yapılan açıklamada, 'içerden ve dışardan adayların değerlendirildiği bir sürecin ardından' kararın alındığı duyuruldu.

76 yaşındaki Nelson, Eylül 2023'te HSBC Yönetim Kurulu'na katılmış, 1 Ekim'de de geçici grup başkanı olarak atanmıştı. Ancak banka aradan geçen iki ayda, aralarında eski siyasetçi George Osborne ile Goldman Sachs'tan Kevin Sneader ve Richard Gnodde gibi finansçıların da bulunduğu listedeki adaylardan hiçbiriyle anlaşamadı ve görev Nelson'a verildi.

Nelson, BP ve NatWest Group yönetim kurullarında görev yapmış biri olarak Britanya şirketler dünyasında tanınan bir figür.

Mesleki geçmişi muhasebeciliğe dayanan Nelson, KPMG’de 25 yılı aşkın süre çalıştı ve bu süre boyunca bankacılık küresel başkanlığı ile finansal hizmetler küresel başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.

Süreci yöneten kıdemli bağımsız direktör Ann Godbehere, “Brendan, geçici Grup Başkanı görevini üstlendiğinden beri güçlü bankacılık ve yönetişim birikimiyle desteklenen mükemmel liderlik yeteneklerini ortaya koydu” dedi.

HSBC yeniden yapılanma döneminde

Bu atama, CEO Georges Elhedery’nin bankayı dört yeni bölüme ayıran büyük bir yeniden yapılanmayı hayata geçirdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Asya odaklı kredi kuruluşu, aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki süregelen ticaret gerilimleriyle de mücadele ediyor ve yeni başkanın bankanın bu çalkantılı ilişkiyi yönetmesine yardımcı olması gerekecek.

HSBC, görev süresi boyunca bankanın en önemli kararlarının arkasındaki isim olan Tucker’ın yerine uygun bir aday bulmak için aylardır arayış içindeydi.

67 yaşındaki Tucker, haziran ayında, Hong Kong merkezli sigorta şirketi AIA Group Ltd.’de icra dışı başkanlık görevini üstlenmek üzere eylül sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

Yatırımcılar, Tucker’ın ayrılmasının ardından HSBC’nin nasıl bir yön izleyeceğine dair işaretleri görmek için süreci yakından izliyordu. Bunun nedeni, Tucker’ın görev süresinde dört CEO’ya liderlik etmiş olması ve çoğu icra dışı başkanda nadiren görülen düzeyde doğrudan kontrol kullanmasıydı.