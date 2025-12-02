Ordu’da narenciye hasadı bölgeye canlılık getirdi

Ordu’da, fındığa alternatif olarak üretilen kivi, çilek, ceviz ve diğer mahsullerin yanı sıra, özellikle Perşembe ilçesinde yetiştirilen narenciye ürünlerinin de hasadına başlandı. Yıllık yaklaşık 80 ton mandalinanın üretildiği ilçede, 40 ton portakal ve yaklaşık 20 ton limon üretimi de gerçekleştiriliyor. Fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve özellikle Perşembe ilçesinde gün geçtikçe yaygınlaşan narenciye çeşitleri, üreticilerin yüzünü güldürürken, pazarlarda da oldukça ilgi görüyor. Kilogramı 20-25 TL’den satışa sunulan mandalina, kabuğunun ince olması, lezzetli ve sulu olmasından dolayı tercih ediliyor.

"350 rakıma kadar mandalina, limon ve portakal üretimi devam ediyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ilçede 350 rakıma kadar narenciye yetiştirildiğini belirterek, "Yıllar önce dikilen bahçelerde her yıl bu tarihlerde hasat yapılıyor. Burada vatandaşlarımız önemli derecede pazarda satışını yaparak ekonomik kazanç elde ettikleri gibi kendi ihtiyaçlarını da karşılıyor. Hem ziraat odalarımız, hem tarım müdürlüklerimiz yıllar önce üreticilerimizin mandalina taleplerini sağladı. Şu anda bakıldığında 350 rakıma kadar mandalina, limon ve portakal üretimi devam ediyor" dedi.

Narenciye üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

İlçede üretimi yapılan mandalinanın yerel pazarlarda aranan bir ürün olduğunu ifade eden Soydan, "Aslında iklim sıcaklığı arttıkça üretim yüksek rakımlara doğru da gidiyor. İlçemizdeki mandalina satsuma çeşidi olup, sulu, tatlı, damak tadı yüksek ve ince kabuklu bir mandalina çeşidi, onun için de pazara gittiğinde bu oranlar dikkate alınıyor ve talep görüyor, pazarda kilogramı 20-25 liradan satılabiliyor. Bu açıdan üreticilerimizin ekonomisine katkı sağlıyor. Bu yıl düşüklük olsa da ilçede 80 ton civarında mandalina üretimi var, onun yanında 40 ton portakal ve 20 tona yakın limon üretimi var. Yani narenciye üretimi Perşembe ilçesinde en iyi şekilde yapılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Narenciye üretiminde fabrika satışı hedefi

İlerleyen süreçte ilçede üretim oranları yükseldiği zaman narenciye çeşitlerinin toplu olarak fabrikalara satılabileceğini kaydeden Soydan, "Üretim arttığında en azından toplu bir şekilde meyve suyu fabrikalarına da ürünlerini vermek istiyorlar. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Üreticilerimizin de bu yönde talepleri var, bu anlamda sahip çıkacağız. Perşembe Belediye Başkanımız Cihat Albayrak da ilçede farkındalık oluşturması adına yolların orta kısımlarına mandalina, limon ve portakal fidanları dikti. Bu da ilçemizde üretimin olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.