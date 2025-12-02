  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. DeepSeek, yeni modelleriyle yapay zeka yarışında vites yükseltti
Çinli DeepSeek, yapay zeka yarışında çıtayı yükselten iki yeni modelini duyurdu. Şirket, DeepSeek-V3.2’nin GPT-5 seviyesinde akıl yürütme sonuçları verdiğini, yeni modellerin ise araç kullanma ve otonom görevlerde ileri kabiliyetler sunduğunu bildirdi.

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, kısa süre önce paylaştığı deneysel modelin ardından iki yeni sürümünü kamuoyuna tanıttı. Deneysel “DeepSeek-V3.2-Exp” sürümünün yerini alan yeni “DeepSeek-V3.2”, şirketin açıklamasına göre çoklu akıl yürütme karşılaştırmalarında OpenAI’nin GPT-5 modeliyle aynı seviyeye ulaştı.

Nefes'ten Adil Can Sivrikaya'nın haberine göre, yeni modelin en dikkat çeken yanı ise insan benzeri mantık kurma yeteneğini arama motorları, hesaplayıcılar ve kod yürütücüler gibi araçları doğrudan kullanabilen bir yapıya entegre etmesi. DeepSeek, X hesabından yaptığı paylaşımda “Bu model, düşünme sürecini doğrudan araç kullanımının içine yerleştiren ilk modelimiz” ifadelerine yer verdi.

V3.2-Speciale: Matematik ve problem çözmede yeni seviye

DeepSeek’in aynı anda duyurduğu ikinci model ise “V3.2-Speciale”. Matematiksel hesaplama, uzun süreli akıl yürütme ve karmaşık problem çözme üzerine uzmanlaşan bu sürüm, şirketin hedefini “açık kaynak modellerin çıkarım kapasitesini sınırlarına kadar zorlamak” olarak tanımlıyor.

Şirketin açıklamasına göre V3.2-Speciale; Google’ın Gemini-3 Pro modeliyle aynı performans seviyesine ulaştı ve Uluslararası Matematik Olimpiyatı ile Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı gibi standart testlerde altın madalya düzeyinde sonuç verdi.

DeepSeek’ten otonom görevler için yeni yöntem

DeepSeek ayrıca, bağımsız görev yürütebilen yapay zeka ajanlarını eğitmek için yeni bir yöntem geliştirdiğini duyurdu. Bu ajanlar, çevreleriyle etkileşime geçip verileri analiz ederek insan müdahalesine ihtiyaç duymadan karar verebiliyor.

Ocak ayında yayımladığı modelle küresel yapay zeka ekosisteminde büyük ses getiren şirket, son sürümlerle birlikte “daha hızlı ve verimli” işlemeyi amaçlayan araştırma ivmesini sürdürdüğünü belirtti. DeepSeek, geçen hafta da matematik alanında güçlü ispat yetenekleri sergileyen açık model DeepSeekMath-V2’yi kullanıcılarla paylaşmıştı.

