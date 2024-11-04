ORSİAD Başkanı Levent Çamur: Ankara ihracatta İzmir’i geçerek 4.sıraya yükseldi

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara’dan yapılan ihracat 2024 yılında Ekim ayı itibariyle yüzde 14,83 ile Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti ve Ankara, İzmir’i geçerek en fazla ihracat yapılan 4. il konumuna yükseldi. TİM’in iller bazında ihracat verileri, ihracat yapan şirketin kanuni merkezlerine göre hesaplanıyor. Buna göre Ankara’dan yapılan ihracat Ekim ayında, bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 31,32 oranında arttı ve 1 milyar 512 milyon dolara çıktı. Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 14,83 artış ile 11 milyar 419 milyon dolara ulaştı.

OSTİM OSB Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Ankara ihracatındaki artışa yönelik yaptığı değerlendirmede 2024 Ocak-Ekim döneminde Ankara’dan en fazla ihracat yapılan sektörlerin yüzde 11,1 artışla kimyevi madde ve mamülleri, yüzde 2,4 gerileme görülen makine ve aksamları, yüzde 0,3 azalış yaşanan otomotiv endüstrisi olduğunu vurguladı. Çamur, Ankara özelinde deri ve deri mamullerinde yüzde 66,4’lük gerileme yaşanmasına da dikkat çekti. Çamur, “Başkent Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’dan sonra, İzmir ve Antep’in önüne geçerek Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 4’ncü ili konumuna geldi. Sanayinin de başkenti olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ihracatçımız çalışma, üretme azim ve gayretinden sapmıyor. Elbette ihracat pazarında yaşanan daralma üyelerimizi, sanayicimizi olumsuz etkiliyor. Maliyetlerdeki önlenemez artış, finansmana erişimdeki sıkıntılar, yatay seyreden döviz kurları, uluslararası arenada rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Temennimiz bütün bu sıkıntıların ivedilikle bertaraf edilmesi.” dedi.

Levent Çamur, yılın ilk 10 ayı sonunda Ankara’dan en fazla ihracat yapılan ülkelerin de dikkat çekici olduğunu belirterek en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla ABD, Çin ve Almanya olduğunu vurgularken, ABD ve Çin’e ihracatın sırasıyla yüzde 46,2 ve yüzde 29,8 oranında arttığını, Almanya’ya ihracatın ise yüzde 17.1 gerilediğini kaydetti.