Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kuruluyor
Samsun’da 644 dönümlük arazi üzerinde Orta Karadeniz Serbest Bölgesi’nin kurulmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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ANKARA (EKONOMİ)-Samsun’da 644 dönümlük arazi üzerinde Orta Karadeniz Serbest Bölgesi’nin kurulmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre Orta Karadeniz Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere OSBAŞ Orta Karadeniz Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi 30 yıl süreyle yetkili kılındı.