Ortadoğu altını uyandırdı

EVRİM KÜÇÜK

Jeopolitik tansiyonla ilgili haber akışının azalmasıyla birkaç gündür devam eden iyimser hava İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ‘kara harekatının hazırlıklarının devam ettiği’ açıklamasıyla birlikte tekrar olumsuza döndü. Ortadoğu’daki gerilim petrolün yanında altını da uyandırdı. Bu hafta kritik 2.000 dolar sınırına yaklaşan ons altın uzmanlara göre jeopolitik gerilim dönemlerinde portföylerde güçlü bir savunma aracı olmaya devam ediyor.

UBS: Petrol ve altın gücünü kanıtladı

İsrail-Gazze savaşı, Ukrayna’da devam eden savaş ve ABD ile Çin arasındaki yoğun jeopolitik rekabetle birlikte jeopolitik gerilimlerin zaten yükseldiği bir zamanda gerçekleşti. Altın, bu hafta ons başına 1.998 dolara kadar yaklaştı. Her ne kadar ABD ekonomisine ilişkin verileri geri çekilerek beklese de fiyatlar 5 ayın zirvesine yakın.

Brent, de önceki haftaki yüzde 7.5’lik yükselişin ardından geçen hafta yüzde 1,4 yükseldi ve 90 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu, Ortadoğu’daki daha geniş bir çatışmanın petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesini yansıtıyor.

Yatırım bankacılığı grubu UBS’e göre son olaylar, petrol ve altının portföyleri çeşitlendirme konusundaki önemini ortaya koyuyor. UBS’in yayınladığı raporda, “Her iki varlığın da piyasa temelleri tarafından destekleneceğine inanıyoruz. Petrol söz konusu olduğunda, Ortadoğu’daki çatışmanın arzı kesintiye uğratma riski, küresel pazarın zaten sıkışık olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Altın ise, Fed’in faiz atış döngüsündeki, altın gibi faiz getirmeyen varlıkları tutmanın fırsat maliyetini düşüren nihai dönüşten fayda sağlayacaktır.”

Altın tutmak için 5 neden!

Avustralya merkezli ABC Bullion, sarı metalin portföylerde olması için gerekçeleri şöyle sıralayan bir rapor yayınladı:

1 - Enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Gelişmiş dünyada enfl asyon hala rahatsız edici seviyelerde. Emtia fiyatlarının yeniden artmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki yıl enfl asyonun aslında düşmek yerine yükselmesi söz konusu olabilir. Bu muhtemelen altın için yükselişe işaret edecek.

2 Faiz oranları zirve yapacak. Avustralya, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki faiz oranları muhtemelen zirveye yakın ve merkez bankalarının faiz oranlarını 2024’ün ortalarına düşürmeye başlama ihtimali yüksek. Bu da altına yönelimi tetikleyecek.

3- ETF yatırımcıları metallerden uzak duruyor. Bu iyi bir işaret, çünkü pazarın bu kısmında köpük olmadığı anlamına geliyor.

4- Hisse senedi piyasası riskli. ABD borsası çok pahalı ve çoğu zaman borsada büyük düşüşlere yol açacak düzeyde. Altının tarihsel olarak hisse senedi piyasalarının keskin bir şekilde düştüğü dönemlerde sahip olunabilecek en iyi performansa sahip varlık.

5- Durgunluk korkuları artıyor. Altın bu tür dönemlerde genellikle diğer varlıklardan daha iyi performans göstererek yükselme eğilimindedir.

Fed faizi tutarsa 2.000 doların üzerine hamle gelir

CME FedWatch aracına göre piyasalar genel olarak Fed’in gelecek ayki politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. Verilerin bir yavaşlama göstermesi durumunda Fed’e faiz oranlarını sabit tutması için daha fazla neden sunacak, bu analistlere göre altın için oldukça destekleyici olacağını ve fi yatların yeniden 2.000 doların üzerine çıkmasına zemin hazırlayacak. Ancak verilerin faiz artışına işaret etmesi fi yatları yeniden aşağı itebilir. Ons altının hafta içinde test edilen 1.998 dolar direncine yönelmesi yeni kazançlar sağlayabilir. Buranın aşılabilmesi halinde 2.010-2.014 dolar seviyesi hedefl enebilir. Geri çekilmelerde ilk destek 1.976 dolarda. Buranın aşağısında ise 1963-1951 dolar aralığı güçlü destek olarak gösteriliyor.



