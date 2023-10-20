Ortadoğu’da kaostan kaçan altın ve gümüşe sığınıyor

Evrim KÜÇÜK

Gazze’de bir hastanenin bombalanması sonrası Ortadoğu’daki çatışmaların tırmanacağına dair korkuların körüklemesi, güvenli liman niteliğindeki altın fiyatlarını 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Jeopolitik risk primi ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle stagflasyon risklerinin kombinasyonundan yararlanan altında yükselişin sürmesi bekleniyor.

Yıllık yükseliş %20’ye çıktı

Ons altın bu hafta kritik bir destek seviyesi olarak görülen 1.950 doları aştı. Kıymetli metal, dün öğle saatleri itibariyle 1.953 dolardan işlem görürken, haftalık bazda yüzde 5, aylık bazda yüzde 1.3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 yükseldi. Fiyatlar, yılın en düşük seviyesinin ise neredeyse yüzde 7.5 üzerine çıktı.

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilim, altın fiyatları için baskın katalizör olmaya devam ediyor. Fiyatların 1.945 doların üzerinde kalması halinde yükselişin sürmesi bekleniyor. Altın uzun süreli bir çatışma korkusuyla jeopolitik risk primi, yüksek petrol fiyatları nedeniyle stagflasyon risklerinin bir kombinasyonundan yararlanıyor.

Gelecek 12 ayda fiyatlar artacak

Uzmanlar genel olarak gelecek 12 ay içinde fiyatların artacağı kanısında. Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) 2023 Küresel Kıymetli Madenler Konferansı sırasındaki görüşlere göre, jeopolitik belirsizlik önümüzdeki 12 ayda altın fiyatlarını destekleyecek.

2024’te Fed yerine jeopolitik faktörlere bakılacak

LBMA’nın anketine göre, altın fiyatlarının gelecek yılın bu zamanlarında ons başına 1.990,30 dolara yükseleceği öngörülüyor. Ortadoğu’da devam eden kaos, güvenli liman talebinin altın fiyatlarını nasıl etkileyebileceğini gösterdi.

CRU’nun kıdemli değerli metal analisti Kirill Kirilenko, “Fed’in gelecek yıl beklemeye alınmasıyla ABD para politikası altın için önemli bir faktör olmayacak. Jeopolitik belirsizlik ise fiyatlar için önemli bir etken olacak” dedi.

Gümüş arkasına sağlam destek topladı!

İsrail-Hamas savaşında yatırımcının yöneldiği bir diğer varlık da gümüş oldu. Gümüş fi yatları ons başına 23 doların üzerine çıktı ve 5 Ekim’de gördüğü yedi ayın en düşük seviyesinden bu yana yüzde 11’in üzerinde artış gösterdi. LBMA konferansı sırasında yapılan gözlemler ve yorumlar gümüşe sağlam bir destek olduğunu gösteriyor. Standard Chartered değerli metal analisti Suki Cooper, “Gümüş dikkat etmemiz gereken bir metal” dedi. LMBA konferans anketi, katılımcıların gelecek yıl Miami, Florida’da yapılacak konferansa kadar gümüş fi yatlarının ons başına 26.80 dolar civarında işlem göreceğini gösteriyor. Analistler, yatırımcıların küresel yeşil enerji geçişine odaklanmasıyla güneş enerjisi sektöründeki gümüş sanayi talebinin değerli metale sağlam bir destek sağladığını söyledi. Hecla Mining CEO’su Phillips Baker, “Gümüşün Fotovoltaik (PV) güneş panellerinde kullanılması gümüş fi yatlarını artıracak. Fotovoltaik güneş panellerine olan ihtiyaç önümüzdeki on yılda talebi besleyecek” ifadelerini kullandı.

Platin de prim yapacak: Hedef 1.153 $

LBMA anketine göre konferans katılımcıları da platinin yükselişe geçeceğini düşünüyor ve fi yatların önümüzdeki yıl ons başına 1.153,70 dolara ulaşması bekleniyor. Platin ons başına 900 dolar civarında mücadele etmeye devam ediyor; ancak azalan arz, artan endüstriyel talep ve gelişen Yeşil Hidrojen ekonomisinin değerli metali desteklemesi bekleniyor. Platin, akülü elektrikli araçlara alternatif olarak görülen hidrojen yakıt hücresi teknolojisinde kullanılan kritik bir metal.

Paladyum için beklenti 1.220 dolar

Son 1 yılda yüzde 46 gerileyerek 1.110 dolara kadar gerileyen paladyum, değerli metallerin yukarı ivmesinden nemalanabilir. Anket, katılımcıların paladyum fiyatlarının önümüzdeki 12 ay boyunca ons başına 1.221,60 dolar civarında işlem görmesini beklediklerini gösterdi. Ancak analistler, yakın vadede düşen arz ve istikrarlı talebin fiyatları desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.

Malezya, ‘altın dinar’ için düğmeye bastı

• Malezya lideri, hükümetinin altın dinarını rezerv para birimi olarak kullanma fikrini aktif olarak araştırdığını söyledi. Malezya Başkanı Enver İbrahim, Malezya parlamentosunun alt meclisi Divan Rakyat’a, altın destekli para biriminin kullanımının Aralık ayında İslam ekonomisi ve finansı üzerine yapılacak bir toplantıda tartışılacağını belirtti. Başbakan, “Kısıtlı koşullara rağmen altın dinar kullanımını başlatmak istiyoruz. İslam ülkeleriyle dinar kullanarak yüzde 5 ila 6 arasında bir oranda ticaret yakalayabilirsek, bu olumlu bir başlangıç olur, çünkü güç sağlar ve ABD dolarına bağımlılığı azaltır” dedi. Altın dinar, ilk olarak MS 696- 697’de Halife Abdülmelik ibn Mervan tarafından basılan bir ortaçağ İslam altın parası. Geleneksel dinarın ağırlığı 4,25 grama veya 0,137 onsa eşit. Mevcut fiyatlarla bu, dinarın değerini 263,38 dolara sabitlemiş olur. Malezya, bu sayede paranın değerinin finansal dalgalanmalara karşı daha korunaklı olacağını savunuyor. İbrahim, altın dinar kullanımının ülkelere başka bir alternatif sunduğunu, bunun da onu benimseyen her ülkenin iç ekonomisini güçlendireceğini ekledi.

Nijerya’nın ‘sarı maden’ üretimi sert düştü

• Thor Explorations üçüncü çeyrekte Nijerya’da altın üretiminin beklenenin çok altında kaldığını bildirdi. Şirket, Nijerya’daki Segilola altın madeninin 2023’ün üçüncü çeyreğinde 19.104 ons altın üretimi yaptığını belirtti. 2022’nin üçüncü çeyreğinde 26.500 ons üretim gerçekleştirilmişti. Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğindeki üretimin, tahmin edilenden düşük maden tenörü nedeniyle beklenenin altında kaldığını belirtti. Şirket ayrıca, 2023 mali yılı için 85 bin ons altın üretim hedefini ve ons başına 1.150 ABD Doları - 1.350 ABD Doları olan tüm sürdürülebilir maliyet (AISC) hedefini koruduğunu söyledi. Thor Explorations, Nijerya, Senegal ve Burkina Faso’da bulunan madenlerde üretim yapıyor.