OSB’de itirazlar karşılık buldu

BARIŞ SEDEF

Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan katılımıyla gerçekleştirildi.

EKONOMİ gazetesinin 10 Aralıkta Aysel Yücel imzasıyla yayınladığı ‘Yeni yönetmelik OSB sanayicisini ablukaya aldı!’ haberinde ‘OSB Uygulama Yönetmeliği’nin sanayiciler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandığı ve sanayicinin tahsisli ya da geri alım şartı olan tapulu arsasına, tüm yasal süreleri tamamlamış ise, bu yerlerin bakanlığın yeni yönetmeliği doğrultusunda OSB’ler tarafından geri alınacağına bir kereye mahsus olmak üzere ve maksimum 3 yıl içerisinde sanayici üretime başlama taahhüdü verirse, arsanın güncel gerçek değerinin (%0,05) binde beşi oranında rakamı, taahhüt ettiği ay ile çarparak bulunan rakamı ödemek karşılığında bakanlığın izin vereceğine yer verilmişti.

Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı’nın basına kapalı gerçekleştirilen ikinci etabında bakanlık yetkilileri ve sanayiciler bazı noktalarda buluştu. Yeni yönetmelikte kiracılık konusuyla ilgili sürecin eski OSB’lerin bu alanda yönetmelik dışında tutularak yeni kurulan OSB’leri kapsaması hususunda düzenleme yapılacağına işaret edildi. Ayrıca; devir konusunda ise bakanlık yeni firmanın sanayiyle ilgili iştigal alanı araştırması yapması ve rantın önüne geçilmesi hususu mutabık kalınan diğer bir madde. Bekleme şartıyla ilgili oranın ise bin 5 yerine sembolik olarak binde 1’e indirilmesi de düzenlenmesi istenen başlıklar arasında yer alıyor.

Samsun-Mersin hattında potansiyel 34 sanayi alanı var

Toplantının basına açık kısmında ise sanayideki kapasite artırımına dair yapılan çalışmalar ve fizibiliteler sonuç hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yapılan Ulusal Sanayi Alanları Master Planı’nın ilk faz çalışmaları açıklandı. Planlı sanayi alanlarının ülke yüz ölçümünün yüzde 0,2’sine denk geldiğine işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Tüm sanayi alanlarının buna dahil ettiğimizde bu oran yüzde 0,4 düzeylerinde. Daha çok planlı sanayi alanları oluşturmayı önemli bir hedef olarak görüyoruz” dedi. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı’nın ilk faz çalışmaları kapsamında Samsun-Mersin hattında 18 şehirde toplam 34 potansiyel sanayi alanı tespit ettiklerine işaret eden Kacır, “Bu alanların büyüklüğü ülkemizdeki 365 OSB’nin toplam büyüklüğünden daha fazla mevcut OSB’lerimizin ortalama büyüklüğü 336 hektarken Master Plan kapsamında üzerinde çalıştığımız alanların büyüklüğü bunun 10 mislinden fazla” bilgisini verdi.

Marmara’daki OSB sayısı 46’dan 94’e çıktı

Marmara bölgesine önem verdiklerine işaret eden Kacır, “Bölgedeki OSB sayısını 46’dan 94’e çıkardık. 20 bin 9 hektar yeni OSB alanı oluşturduk” diye konuştu. Eylül ayında OSB Yönetmeliğinde yaptıkları değişikliklerle sanayicilerin yatırım yerlerine erişimini kolaylaştırdıklarına değinen Kacır, “Yeni modelde her ayın ilk pazartesi günü yatırımcıların tahsisi için çevrim içi platformlarda erişime açıyoruz. Yeni kurulan OSB’lerde ise hızlı kamulaştırma ve altyapı inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı oluşturmak için ön tahsis uygulamasını da aynı kurallar çerçevesinde yürütüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz üç ayda 16 OSB’de 2 milyon 300 bin metrekarelik alan için 160 sanayici ön tahsis, 122 OSB’de ise 7 milyon 100 bin metrekare büyüklüğünde 656 yatırım yeri için bin 507 sanayicimiz tahsis başvurusu gerçekleştirildi. ” şeklinde konuştu.

Bahçıvan: Yeni nesil organize sanayi bölgelerinin daha fazla hayata geçirilmesini talep ediyoruz

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin yerleşik bir düzende olmasının sanayinin gelecek planlaması için önemli olduğuna vurgu yaparak, “OSB’ler sanayiye yerleşiklik kazandırmak için önemli bir işlevi yerine getiriyor. Toplam sanayimizin ve sanayi yerleşimimizin yüzde 60’ı OSB’ler, endüstri bölgeler ve serbest bölge gibi alanlarda yer alırken, geri kalan yüzde 40 ise yerleşik olmayan dağınık yapılarda faaliyetlerini sürdürüyor” diye konuştu.

Marmara bölgesinin nitelikli iş gücü, alt yapı imkanları, global lojistik ve pazar olanakları gibi nedenlerle öne çıktığına dikkat çeken Bahçıvan, “Bu çerçevede gerek iç gerekse dış pazar yapısı itibarı ile kendisini geliştiren, yeterli bulan sanayi sektörleri bölgemizde üretim yapabilmeli. Bu alanda İstanbul’un çeperlerinde dijital ve yeşil dönüşüm alt yapısına sahip endüstriyel kent modeliyle tasarlanmış yeni nesil organize sanayi bölgelerinin daha fazla hayata geçirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Yeni yatırımlarda en büyük gider kaleminin arazi maliyetlerinin oluşturduğuna vurgu yapan Bahçıvan, sanayi alanlarının uzun süreli kiralama modeliyle sanayiye tahsis edilmesini sağlayacak ‘Emlak Sanayi’ modelinin bu duruma çözüm olacağını söyledi.