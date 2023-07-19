'OSB’ler ve çevresine lojman yapılsın, işverenin eleman sorunu çözülsün'

Canan Sakarya /ANKARA

İş dünyasından siyasete atılan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sanayide yaşanan eleman sorununun çözümü için OSB’lere verilecek imar yetkisi ile OSB’ler ve çevresinde işçiler için konut üretilmesini önerdi. Hatipoğlu, böylece işsizliğin yaşandığı bölgelerden sanayi bölgelerine iş gücü kaydırılarak hem işverenin eleman sorunun aşılacağını hem de işsizlik oranının düşeceğini söyledi. Meclis Sanayi Komisyonu üyesi olan Hatipoğlu, bu konuda yaptığı çalışmayı 1 Ekim’de Meclisin açılmasıyla birlikte Sanayi Komisyonunun ilk toplantısında gündeme taşıyacak.

Sanayici olan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, sanayicinin eleman temini sıkıntının aşılması için atılması gereken adımlar ve sanayici ve ihracatçının sorunlarına ilişkin EKONOMİ’ye satır başlarıyla şu açıklamalarda bulundu.

Kur seviyesi işçilik giderleri ve enflasyonla orantılı olmalı

"Son bir yıldır kur artışı asgari ücretin artışını kompanse etmedi. Bundan dolayı işçilik ve genel giderlerde yüzdesel bazda maliyetler çok arttı. İhracatçı, 100 euro’ya sattığı ürünün fiyatına dünya piyasalarında rekabet ettiği için döviz bazında zam yapamıyor, müşterilerine hammaddede bir artış olmadığı sürece yansıtamıyor. Ama biz burada ne yaptık kuru sabit tutup bütün giderleri artırdık, işçilik ve diğer giderlerin maliyetteki oranı arttı. Böyle olunca ihracatçılar ciddi anlamda bir kar kaybına uğradı ve ihracat pazarlarında da müşteri kaybetti. Onun için kurun seviyesinin muhakkak işçi giderleri ve enflasyonla doğru orantılı olması gerekiyor. Tabii ki mavi ve beyaz yakalı çalışanlarımız enflasyonun altında ezilmemeli ama aynı oranda da kurun artması lazım. Enflasyonu düşürmeden çalışanların maaşlarını artırarak bir yere varmanız mümkün değil çünkü enflasyonda aynı oranda arttığı zaman bunun hane halklarına bir faydası olmuyor. Özellikle ihracatçılar bu artan maliyetleri döviz bazında müşterilerine yansıtamadığı için de ciddi bir kar kaybına uğradı ve ihracat ivmesinde de son dönemde bir düşüş oldu. Bu durumu gören yeni ekonomi yönetimi kuru serbest bıraktı ve kurdaki yükseliş bir miktar rahatlama sağladı."

Kredi muslukları açılmalı

"Sanayicinin diğer bir sorunu son 2 yıldır kamu bankalarını desteği ile verilen kredilerin bir anda kesilmesi oldu. Bunun kesilmesiyle kaynak arayışı ve kaynak maliyetleri çok yükseldi, bu da ciddi manada sanayiciyi etkiliyor.Kredi musluklarının açılması, tekrar krediye ulaşımın kolaylaştırılması gerekiyor.Avrupa Çin’den işçi getiriyor biz Şanlıurfa’dan neden getirmeyelim?Avrupa ülkeleri artık Hindistan’dan, Çin’den ucuz iş gücü getiriyor, ben Türkiye’de Şanlıurfa’dan niye getir miyim? Türkiye’de işsizlik yüzde 5’e düştüğünde Çin’den, Hindistan’dan, Afrika’dan da işçi getiririm. Bunun ülke olarak konaklamadan, çalışma izinlerine kadar altyapısını hazırlanmamız gerekiyor. Sanayi şirketlerine, lojman yapma ile ilgili bir kanuni çerçeve çizilmesi, imar yetkisinin de OSB’lere verilmesi lazım."

Doğu’daki iş gücü Batı’ya kaydırılmalı

"Türkiye’deki işsizlik yüzde 10 seviyesinde gözükmesine rağmen İstanbul, Bursa, Ankara gibi büyük illerde hangi sanayici ile hangi esnafla görüşürseniz görüşün çalıştıracak adam bulamamaktan şikayet ediyor. Bunun bir sebebi Türkiye’de işsizliğin bölgesel olması. Batıda işsizlik yokken doğuda işsizlik var onun için, iş gücünün batıya kaydırılması lazım bunu için de ucuz konut üretimi önemli. Son dönemdeki kira artışı nedeniyle Ankara, İstanbul Eskişehir gibi yerlerde işçi kira ödeyip yaşayamıyor. Bu nedenle sanayicinin önündeki en büyük problemlerden biri de iş gücü temini olarak ortaya çıkıyor. İş gücünün sanayinin olduğu bölgelere gelmesi için konut üretilmesi lazım. Meclis Sanayi Komisyonu üyesiyim ve ilk toplantımızda OSB’lerin yetkisi dahilinde lojman yapımını destekleyecek bir kanunun çıkarılması konusunda önerim olacak. Şu anda bunun üzerinde çalışıyorum ve bu çalışmayı Komisyona sunacağım. İşsizliğin yoğun olduğu yerlerden eleman getirmeniz lazım bu elemanı getirdiğiniz zaman kiralar 10 bin lira, nasıl gelip oturacak. O zaman yapılması gereken ucuza barınma imkanının sağlanması."