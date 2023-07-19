Antalya Havalimanı’ndan rekor

Hüseyin ASLIYÜCE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı’nın 1063 uçuş ile 207 bin 84 yolcuya hizmet verildiğini ve tüm zamanların rekorunun kırıldığı duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Antalya Havalimanı; 15.07.2023 Cumartesi günü tüm zamanların rekoruna imza attı. 207 bin 84 yolcu. Durmak yok; uçmaya devam!”