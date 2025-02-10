OSB’lere yüzde 10 yeşil enerji kullanma zorunluluğu yolda

CANAN SAKARYA / ANKARA

Sera gazı emisyonunun azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen İklim Değişikliği Kanunu ile organize sanayi bölgelerine yeni yükümlülükler getiriliyor.

Bu ay içerisinde Meclise sunulması beklenen İklim Değişikliği Kanun taslağına göre, Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikle, organize sanayi bölgeleri yenilenebilir enerji sistemleri kurarak enerji tüketimlerinin en az yüzde 10’unu bu sistemlerden karşılayacak. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa, “Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde oluşan atıkların döngüsel ekonomi prensibi ile yönetimine yönelik sistemlerin kurulması zorunludur’ şeklinde yeni bir ibare ekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, hazırlanan yasa teklifinde iklim değişikliğiyle mücadelede kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin görevleri ve sorumlulukları tek tek belirleniyor. Sanayide yeşil dönüşümün sağlanması, organize sanayi bölgelerinin bu dönüşümde üstleneceği rol noktasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üstleneceği sorumluluk alanları da hazırlanan yasa teklifinde yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, enerji ve kaynak verimliliği, düşük emisyonlu üretim yöntemleri ve teknolojiler ile yenilenebilir enerji, alternatif yakıt ve düşük karbonlu hammaddelerin kullanımının ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasını sağlayacak.

Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak

Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi sitelerinde yenilenebilir enerji kullanım altyapılarının geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması çalışmalarını yürütecek.

İşletmelerin sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik teşvik ve destek mekanizmalarını tasarlayacak. İklim ve çevre dostu teknolojiler ve yenilikçi çözümlerin tüm sektörlerde araştırılması, geliştirilmesi, transfer edilmesi ile yaygınlaştırılmasına sağlamakla, yükümlü olacak.

■ Elektrik ve alternatif yakıtlı araçlar trafik güvenliğine uygun üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun üretilerek, piyasaya arzı için gerekli teknik düzenlemeleri hazırlayıp uygulamaya koyacak. Bu araçların teknik düzenlemelere uygunluğunu belgelendirecek. İkincil hammaddelerin ve iklim dostu kaynakların kullanılması öncelikli olmak üzere karbon ayak izi düşük sanayi ürünlerinin üretimi ve piyasaya arzına yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlayacak, bunların uygulanmasını sağlayarak gerektiğinde denetleyecek veya denettirecek.