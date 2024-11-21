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Osman Hamdi Bey’in tablosu 571 bin 500 euroya satıldı! Yeni sahibi Türkiye’den

Osman Hamdi Bey'in 1879 tarihli “Bursa Ulu Camii Önü” isimli tablosu Paris'teki açık artırmada 571 bin 500 euroya satıldı. “Bursa Ulu Cami Önü” adlı tabloyu Türkiye'de bir madencilik şirketi aldı.

Haber Merkezi
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Osman Hamdi Bey’in tablosu 571 bin 500 euroya satıldı! Yeni sahibi Türkiye’den
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Türk sanat tarihinin en önemli ressamlarından olan Kaplumbağ Terbiyecisi adlı ünlü eserin sahibi Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıktı.

Tabloyu Türkiye'de bir madencilik şirketi aldı

Hamdi Bey'in 1879 tarihli “Bursa Ulu Cami Önü” adlı tablosu müzayedede 571 bin 500 euroya alıcı buldu. Tablonun Türkiye'de madencilik şirketi bulunan bir kişi tarafından telefon görüşmesi üzerinden satın alındığı açıklandı.

Osman Hamdi Bey’in özgün tarzını yansıtıyor

Osman Hamdi Bey’in yağlıboyadan 60x42 santimetre ebadındaki eseri sanatçının özgün tarzının en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor.

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