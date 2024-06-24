Oto satışlarına ‘7 Temmuz’ dopingi

AYSEL YÜCEL / PARİS

Otomotiv pazarında showroom trafiği hızlandı. 7 Temmuz’da devreye girecek Avrupa’nın yeni GSR II regülasyonu öncesi yapılan kampanyalarla hareketlenen pazarda, satışları hızlandıran bir diğer etken de Çinli markalara yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi oldu. Satışların haziranda 100 bin adeti aşması bekleniyor.

Nisanda krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 22’nin üzerinde daralarak 76 bin adette kalmıştı. 7 Temmuz’da devreye girecek Avrupa’nın yeni GSR II regülasyonu öncesi bu standartlara uymayan araçlara yönelik kampanyaların etkisiyle mayıs ayında daralma hız kesmişti.

Mayıs ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 daralan pazarda 100 bin 365 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Kampanyalar bu ay da devam ederken, pazarı hareketlendiren bir diğer etken de 7 Temmuz itibarıyla Çin’den ithal edilecek tüm araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi getirilmesi kararı oldu. Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre özellikle temmuzda zamlanması beklenen Çin menşeli modellere yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.

Yeni nesil C3 Aircross’un Paris’te düzenlenen global lansmanı kapsamında sorularımızı yanıtlayan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım da haziran ayında showroom trafiğinde ciddi bir artış olduğunu belirterek, “Genel güvenlik regülasyonlarına uyumu bulunmayan araçların en son plakalandırılma tarihinin 7 Temmuz olarak açıklanması ile birlikte sektörde yoğun bir kampanya dönemi başladı. Açıkça belirtmek gerekirse bizim model gamımızın büyük bir bölümü zaten yeni regülasyona uyumlu, ancak tabii ki biz de pazara paralel hareket ettik. Tüm bu etkenlerle birlikte showroom trafiğinde ciddi bir artış oldu. Bugüne kadar gözlemlemiş olduğumuz showroom ziyaretlerimiz ve yapmış olduğumuz satışlar pazarın geçen ayın üzerinde gerçekleşme ihtimalini gözler önüne seriyor” diye konuştu.

Fiyatlar temmuzda değişecek

Çinli markalara yönelik ek verginin, temmuz ayından sonra Avrupalı markaların satışlarına olası etkisini de değerlendiren Alkım, “Çinli markalara getirilen ek vergi bir maliyet artışı yatarsa da bunu fiyatlarına nasıl bir politika ile yansıtacaklarını izleyip göreceğiz. Tabii bu yeni ek vergi ile değişecek fiyatlar müşterilerin bir kısmının alım kararında etkili olacak. Bununla birlikte biz kendi hedefl erimiz doğrultusunda planlarımıza devam ediyoruz. Citroën müşterisinin zaten alım kararı fiyat odaklılıktan ziyade sunmuş olduğumuz konfor, kalite, donanım ve marka bağlılığıyla şekilleniyor” açıklamasını yaptı.

Satışlar 1 milyon adeti geçer

Citroën olarak yılın en başından bu yana 2024 sonunda pazarın 1 milyon – 1.1 milyon arasında öngördüklerini ifade eden Alkım, “Açıkçası neredeyse her ay pazarı tetikleyen unsurlarla birlikte zaten ilk altı ayda 550 binin üzerinde bir adede ulaşılacak gözüküyor. Her ne kadar yaz döneminde sezonsallığın da getirdiği etki ile bir miktar daha sakin bir pazar olacağını düşünsek de yılın sonuna doğru ivmenin tekrar artacağını düşünüyoruz” dedi.

Citroen, bu yıl yeni rekor hedefliyor

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, yenilen ve eylül ayıyla birlikte pazara sunulacak C3 ve C3 Aircross’un da etkisiyle yıl sonunda 67 bin adet satış hedefl ediklerini söyledi. 4 bin adet de elektrikli mobilite aracı Ami satışı öngörülüyor. Fransız marka bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 24 bin adet otomobil ve hafif ticari araç sattı. Geçen hafta Paris’te global basına tanıtılan yeni C3 Aircross’a yönelik bilgi veren Alkım, “Dışarıdan daha güçlü, aynı zamanda daha şık bir SUV silüetine kavuşan yeni C3 Aircross, artık daha iddialı, kaslı ve güçlü bir görünümle geliyor. Hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleri ile yollara çıkacak olan yeni C3 Aircross, Citroen’in B segmentindeki hamlesinin devamını temsil ediyor. C3 ile aynı tasarım dilini paylaşan yeni araç, benzersiz bir araç içi konfor deneyimi vadediyor” diye konuştu.