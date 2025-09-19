Otobüs sektöründe bir şirket daha iflas bayrağını çekti: Firma resmen duyurdu

  1. Ekonomim
Konya merkezli Lüks Karakuş Turizm, mahkeme kararıyla iflasını açıkladı. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince ilanen duyuruldu.

Konya merkezli Lüks Karakuş Turizm, geçtiğimiz aylarda konkordato ilan etmesinin ardından mahkeme kararıyla iflasını açıkladı.

Mahkeme kararıyla iflas ilan edildi

Sözcü'deki habere göre Ereğli (Konya) İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 10 Eylül 2025 saat 14.38 itibarıyla şirketin iflasına hükmetti. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereği ilanen duyuruldu.

Sektör temsilcileri, bilet fiyatlarına yapılan artışların dahi giderleri karşılamadığını ve birçok firmanın benzer bir iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

