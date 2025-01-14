  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Özel sektör maaş artışları netleşiyor! İş Bankası çalışanlarının zammı belli oldu
Takip Et

Özel sektör maaş artışları netleşiyor! İş Bankası çalışanlarının zammı belli oldu

Özel sektörün 2025 maaş artışları netleşmeye başladı. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından çalışanların gözü şubat ayına çevrilmişti. Garanti Bankası’nın ardından Türkiye İş Bankası çalışanlarının da yeni yıl zammı belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özel sektör maaş artışları netleşiyor! İş Bankası çalışanlarının zammı belli oldu
Takip Et

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin netleşmesinin ardından gözler özel sektöre çevrilmişti. Şubat ayını bekleyen milyonlarca çalışan şubat ayında alacakları ocak maaşlarında zam oranını görecek. Ancak bazı şirketler çalışanlarına zam oranlarını bildirmeye başladı.

İş Bankası çalışanlarının zam oranı belli oldu

Garanti Bankası’nın ardından zam oranı netleşen ikinci banka İş Bankası oldu. İş Bankası’nın çalışanlarına ilk 6 ay için yüzde 20 zam yapacağı bildirildi. Basisen Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu’ndan alınan bilgiye göre İş Bankası ilk 6 ay için çalışanlarına yüzde 20 zam yapma kararı aldı.  

Enflasyona ek iyileştirme yapıldı

Bu kapsamda banka, geçtimiz 6 ayın enflasyonu olan yüzde 15,75’e ilave olarak 4 puan iyileştirilme yaparak maaş artış oranını yüzde 20’ye yükseltti. Banka ayrıca çalışanların kıdem tazminatında da yıllık yüzde 45 artış gerçekleştirdi.

Geçen yıl ara zam ve 1 maaş ikramiye verilmişti

Türkiye’nin en büyük özel bankası İş Bankası, ağustos ayında tüm personeline yüzde 18 zam yapıp 1 maaş da ikramiye verme kararı almıştı.

Özel sektörde ilk zam haberi geldi! Garanti 2025 maaş artış oranını açıkladıÖzel sektörde ilk zam haberi geldi! Garanti 2025 maaş artış oranını açıkladıEkonomi
Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor: İşverenler maaşları hangi oranda artıracakMilyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor: İşverenler maaşları hangi oranda artıracakEkonomi
Kazançları doktorları geçti! 2025 THY hostes maaşları belli olduKazançları doktorları geçti! 2025 THY hostes maaşları belli olduEkonomi
Ekonomi
Bakan Işıkhan: Madencilik sektöründe 2028 hedefi 10 milyar dolar ihracat
Madencilik sektöründe 2028 hedefi 10 milyar dolar ihracat
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarım kredi marketlerde ata tohumu satışı başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarım kredi marketlerde ata tohumu satışı başlıyor
THY, 10 yıl sonra yeniden Bingazi seferlerine başladı
THY, 10 yıl sonra yeniden Bingazi seferlerine başladı
Ticaret Bakanlığı ABD gümrük vergileri ile ilgili rehber hazırladı
Ticaret Bakanlığı ABD gümrük vergileri ile ilgili rehber hazırladı
Türkiye’de 2024’te 8,5 milyar dolarlık birleşme ve satın alma gerçekleşti
Birleşme ve satın almalar 2024’te yükseldi
Kasım ayında ticari süt işletmelerince 896 bin 257 ton inek sütü toplandı
Kasım ayında ticari süt işletmelerince 896 bin 257 ton inek sütü toplandı