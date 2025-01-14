Özel sektör maaş artışları netleşiyor! İş Bankası çalışanlarının zammı belli oldu

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin netleşmesinin ardından gözler özel sektöre çevrilmişti. Şubat ayını bekleyen milyonlarca çalışan şubat ayında alacakları ocak maaşlarında zam oranını görecek. Ancak bazı şirketler çalışanlarına zam oranlarını bildirmeye başladı.

İş Bankası çalışanlarının zam oranı belli oldu

Garanti Bankası’nın ardından zam oranı netleşen ikinci banka İş Bankası oldu. İş Bankası’nın çalışanlarına ilk 6 ay için yüzde 20 zam yapacağı bildirildi. Basisen Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu’ndan alınan bilgiye göre İş Bankası ilk 6 ay için çalışanlarına yüzde 20 zam yapma kararı aldı.

Enflasyona ek iyileştirme yapıldı

Bu kapsamda banka, geçtimiz 6 ayın enflasyonu olan yüzde 15,75’e ilave olarak 4 puan iyileştirilme yaparak maaş artış oranını yüzde 20’ye yükseltti. Banka ayrıca çalışanların kıdem tazminatında da yıllık yüzde 45 artış gerçekleştirdi.

Geçen yıl ara zam ve 1 maaş ikramiye verilmişti

Türkiye’nin en büyük özel bankası İş Bankası, ağustos ayında tüm personeline yüzde 18 zam yapıp 1 maaş da ikramiye verme kararı almıştı.