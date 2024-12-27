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Özel sektörde ilk zam haberi geldi! Garanti 2025 maaş artış oranını açıkladı

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler özel sektörde yapılacak zam oranlarına çevrilmişti. Özelde ilk zam haberi bankacılık sektöründen geldi. Garanti Bankası 2025 maaş zam oranını açıkladı.

Haber Merkezi
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Özel sektörde ilk zam haberi geldi! Garanti 2025 maaş artış oranını açıkladı
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2025 yılında geçerli olarak asgari ücretin belirlenmesinin ardından özel sektörüde yapılacak maaş zamları merak ediliyordu. Özel sektörde ilk zam haberi Garanti BBVA’dan geldi.

Özel sektörde ilk zam oranı geldi

Bankacılık sektöründe 2025 yılı ilk zam kararını Garanti BBVA açıkladı. Banka üst yönetiminin çalışanların maaşına yaptığı ortalama zam oranı yüzde 22,5 oldu.

2024 yılında çift zam almışlardı

Garanti BBVA 2024 yılının ilk yarısında tüm çalışanların maaşına yüzde 50 zam yaparken performans ve kıdeme göre zam oranları yüzde 50-58 arasında oluşmuştu. 2024 yılının ikinci yarısı için ise minimum yüzde 25 zam yaparken ortalama zam oranı yüzde 27,5 olmuştu.

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