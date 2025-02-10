Özel sektörün tahvil ihraçları doludizgin

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası politika faizinde indirime başlasa da şirketleri ve bankalar tahvil ihraçlarını artırmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre bu yıl 6 Şubat itibariyle toplam sermaye piyasası araçları ihraç toplamı 250 milyar 260 milyon liraya ulaştı, geçen yılın ilk iki ayındaki ihraç tutarı 301.9 milyar liraya yaklaşıldı. 6 Şubat’ta kadar bu yıl SPK’dan onaylanan tahvil ihraç tavanı başvuruları ise 497 milyar 566 milyon 800 bin lira ile yarım trilyona dayandı. Geçen yılın tamamında 1 trilyon 380 milyar 7171,6 milyon liralık ihraç tavanı izni verilirken 2024’ün ilk iki ayındaki tavan izni sadece 222 milyar 961 milyon lira idi. Bu yıl daha sadece 1 ay 6 gün içinde geçen yılın ilk iki ayının yüzde 123 yani iki katından fazla ihraç tavanı izni onaylandı.

Ticari kredi faizlerinde Merkez Bankası’nın öngörüsü dahilinde politika faizi indirimleri sonrasında faizlerde düşüş yaşansa da tahvil ihraçları maliyet olarak daha cazip görülüyor. Merkez Bankası verilerine göre 31 Ocak ile biten hafta itibariyle kredi kartı ve kredili mevduat hesapları hariç ticari kredi faizi yüzde 51,63 seviyesinde. 2024 Aralık Para Politikası Kurulu Toplantısı’nın gerçekleştirildiği 27 Aralık ile biten haftada ise yüzde 55,58 idi. Politika faizi aralık ve ocak toplantılarında 5 puan indirildi aynı dönemde ticari kredi faizi de 4 puana yakın geriledi.

Özel sektör ihraçta iki aylık veriyi yakaladı

Faizde düşüş yaşansa da ticari kredilerde aylık büyüme sınırlarının da olması şirketlerin tahvile ilgisini canlı tutuyor. SPK verilerine göre bu yıl 6 Şubat’a kadar neredeyse geçen yılın ilk iki ayındaki sermaye piyasası araçları ihracı gerçekleştirildi. Sermaye piyasası ihraçlarında en büyük pay borçlanma araçları ihracında. Bu yıl 6 Şubat’a 218 milyar 662 milyon liralık borçlanma aracı ihraç edildi. Geçen yılın ilk iki ayında borçlanma araçlarında 276 milyar 527 milyon liralık ihraç tamamlandı. Bu yıl daha şubatın başından iki aylık ihraç miktarına ulaşıldı. Borçlanma araçları içinde özel sektör tahvilleri toplam 107 milyar 793 milyon liraya ulaştı ki geçen yılın iki ayında bu rakam 111 milyar 249 milyon lira idi. Yani yine 6 Şubat’a kadar geçen yılın iki ayındaki kadar özel sektör tahvili ihraç edildi.

Kira sertifikasında geçen yıl aşıldı

Sermaye piyasası araçlarından kira sertifikası ihraçlarında ise 6 Şubat’a kadar yapılan ihraçlar geçen yılın ilk iki ayını geride bırakmayı başardı. SPK verilerine göre geçen yıl ocak ve şubatta 23 milyar 828 milyon liralık kira sertifikası ihracı yapıldı, bu yıl 6 Şubat’a kadar yapılan kira sertifikası ihracı ise 26 milyar 370 milyon lira oldu.

SPK verilerine göre 6 Şubat’a kadar şirketlerin, bankaların, finans kurumlarının toplam yurtiçi sermaye piyasası ihracı geçen yılın iki ayında 110.7 milyar lira iken bu yıl 6 Şubat’a kadar ihraçlar 105.5 milyar liraya yükseldi. Şubat ayı sonunda geçen yılın ilk iki ayının aşılması muhtemel.

SPK’dan yeni tahvil ihraç tavanı izinleri onayı da geldi geçen hafta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) aralarında Ziraat Bankası’nın 60 milyar TL tahvil ihracı başvurusu da dahil olmak üzere sekiz şirketin toplam 70.7 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihraç tavanı içeren belgesini onayladı. SPK’nın yayımladığı bültene göre onaylanan büyük tutarlı ihraçlar arasında Ereğli Tekstil’in 4 milyar lira, Aygaz’ın 3 milyar lira ve Yükselen Çelik’in de 1.5 milyar lira tahvil/ finansman bonosu ihraçları yer alıyor.

■ Yurtdışı ihraçlar çok daha hızlı gidiyor

ABD’de yeni başkan Trump’ın piyasaları belirsizliği sürüklemesi ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan dalgalı harekete rağmen şirketlerin ve bankaların yurtdışı tahvil ihraçları da yıla hızlı başladı. Hazine de geçen hafta yılın ilk dolar bazlı tahvil ihracını tamamladı ve ihraç, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, bakanlık tarafından uluslararası sermaye piyasalarında son 7 yıl içerisinde gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkına tekabül etti. Son günlerde Limak Yenilenebilir Enerji 5.5 yıl vadeli 450 milyon dolarlık ihracında yatırımcıya getiri yüzde 9,625 olurken, Ziraat Bankası’nın 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık ihracında yatırımcıya getiri yüzde 7,375 oldu. Türkcell ise 5 ve 7 yıl vadeli tahvil ihracının her birinde 500 milyon dolar borçlandı, 7 yıl vadeli ihraçta yatırımcıya getiri yüzde 7,65, 5 yıl vadelide ise yüzde 7,45 olarak hesaplandı. SPK verilerine göre bu yıl 6 Şubat’a kadar yurtdışı tahvil ihraçları 144 milyar 746 milyon liraya ulaştı ve geçen yılın ilk iki ayındaki 191 milyar 225 milyon liraya yaklaştı.