Özelleştirme İdaresi, 3 ildeki bazı taşınmazları satıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Urla ilçesindeki 2, Ankara'nın Yenimahalle, Sakarya'nın Arifiye ilçelerindeki birer taşınmaz satışa çıkarıldı.

Bu 4 taşınmaz için illere ve metrekaresine göre değişmekle birlikte 1,5 milyon liradan 50 milyon liraya kadar değişen tutarlarda geçici teminat bedeli belirlendi.

Yatırımcılar, İzmir'deki taşınmazlar için 22 Mayıs, diğer taşınmazlar için ise 23 Mayıs'a kadar teklif verebilecek.