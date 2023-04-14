Özet beyan verilen mallar önceki ilave gümrük vergisine tabi olacak

ANKARA (EKONOMİ)- İthalatta ilave gümrük vergisi uygulanması öngören 31 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında olan ürünlerden, verilen özet beyanı 30 gün içinde kabul edilenler, önceki ilave gümrük vergisine tabi olacak.

31 Aralık 2020 tarihli 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ‘İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara’ bir geçici madde eklendi.

Buna göre karar kapsamındaki eşyadan, karar yürürlüğe girmeden önce özet beyan verilmiş ve gümrük beyannamesi 30 gün içinde tescil edilmiş olması şartıyla, yeni ilave gümrük vergisi yerine önceki ilave gümrük vergisine tabi olacak.

Karar ilk yayımlandığı günden bu yana 7 kez değiştirilmiş, bu süreçte kararla birlikte ilave gümrük vergisi getirilen bazı ürünlerin ilave gümrük vergilerinde değişiklik yapılmıştı.