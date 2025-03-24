Para piyasası fonlarından 170 milyar lira çıkış

İSTANBUL / EKONOMİ

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç para piyasası fonlarında da etkili oldu.

TEFAS verilerine göre, para piyasası fonlarında 18 Mart günü 1 trilyon 443 milyar 332 milyon 623 bin lira olan toplam bakiye dün itibariyle 1 trilyon 273 milyar 864 milyon 798 bin liraya geriledi.

Yaşanan dalgalanmadan son dönemin en gözde yatırım enstrümanı para piyasası fonları da etkilenirken bu dönemde para piyasası fonlarından çıkış 169 milyar 467 milyon 824 bin lira oldu.

Para piyasası fonlarının tahvil zorunluluğu son dönemde TL tahvillerde yaşanan sert satış nedeniyle yatırımcıyı kaygılandırmış gibi görünüyor. Fon uzmanları henüz para piyasası fonları getirisinde bir kayıptan söz edilemeyeceğini de dile getirdi.