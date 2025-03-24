Bloomberg: Ekonomi yönetimi mevduat ve fonlarda stopajı düşürmeyi görüşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilerleyen süreçte piyasalarda oluşan dalgalanmalara karşı ekonomi yönetimi bir dizi önlem ve düzenlemeyi gündemine aldı.

Bloomberg’in haberine göre, konunun yakın kaynakları, ekonomi yönetiminin, ilk etapta mevduat ve fonlarda stopaj oranının düşürülerek TL’nin desteklenmesini değerlendirdiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında yapılan toplantılarda, ilk günden itibaren atılan adımların etkileri ele alınırken, mevcut durum masaya yatırıldı. Kaynaklara göre, ekonomi yönetimi bundan sonrasına ilişkin alternatif birçok adımı da ele aldı.

1 Şubat’tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranı 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10’dan yüzde 15, 1 yıla kadar hesaplarda yüzde 7,5’ten yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun hesaplarda ise yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.