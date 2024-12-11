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Perakende satış hacmi yüzde 15 arttı

Ekim ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,2; perakende satış hacmi yıllık yüzde 15 arttı.

Haber Merkezi
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Perakende satış hacmi yüzde 15 arttı
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Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,2 arttı; toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 arttı; perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,9 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 arttı.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.

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