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Piyasada enflasyon beklentisi netleşti

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,46 arttığını tahmin etti.

Haber Merkezi
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Piyasada enflasyon beklentisi netleşti
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AA Finans'ın ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlanırken, ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

Yılsonu beklentisi Merkez Bankası hedefinin üstünde

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti.

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