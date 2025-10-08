Polonya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı

  1. Ekonomim
Polonya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,50’ye çekti.

Polonya Merkez Bankası, bu yıl dördüncü kez sürpriz faiz indirimine imza attı.

Karar, para politikası yetkililerinin, ülkenin genişlemeci bütçe politikasına rağmen fiyat baskısının sınırlı kalacağını beklediklerine işaret etti.

Banka politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4,50'ye düşürdü. Bloomberg'in anketinde beklenti faizin yüzde 4,75 seviyesinde sabit tutulması yönündeydi.

Banka son indirimle birlikte Mayıs ayından bu yana faiz oranlarını toplam 125 baz puan düşürmüş oldu.

Karar, enflasyonun son iki ayda yüzde 3'ün altına düşmesi ve hükümetin hane halkı elektrik fiyatlarına uygulanan dondurma kararını uzatmasının ardından alındı.

