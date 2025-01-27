Prof. Dr. Gürkaynak: Sıkı para politikasında etkilemeyenler fiyata bakmadan harcayabilenler

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Bloomberg HT'de katıldığı yayında, Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

Gürkaynak, 2023 Haziran’da geçilen dezenflasyon sürecinde geldiği aşamada, “Bu rasyonel politikalara, makul iktisat politikalarına geri dönmemiş olsaydık mutlaka 2021'i mumla aratacak devasa ödemeler dengesi krizi yaşayacaktık" olarak değerlendirdi.

"TCMB işini çok iyi yapabiliyor"

Enflasyondaki düşüşün sadece Merkez Bankası'na bırakıldığını belirten Gürkaynak, “İş sadece TCMB'ye havale edilmiş durumda. BDDK'sı, SPK'sı, bunların hepsinin içinde olduğu bütünselliği olan bir program içinde TCMB işini çok iyi yapabiliyor” derken, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

“Bunlar olmadan MB'ye bunu yap dersen gene yapabiliyor ama daha zorlukla yapıyor, bu da kendini işin daha yavaş yapılması olarak gösteriyor. Bu kadar eziyetle enflasyonu yüzde 45'e indirmiş durumdayız. Hükümetin enflasyonu düşürmeyi iktisat politikası amacı olarak görüp 'benim de yapacak başka şeylerim var' diyeceğini ümit etmek lazım.”

Sıkılaşmada talep neden düşmedi?

Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırma sürecinde talebin düşmemesine yönelik değerlendirmesinde Gürkaynak, bir nedeninin 2021 sonrasındaki servet transferi olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

"Birtakım insanlar çılgınca zengin oldular. O insanlar fiyata bakmaksızın harcayabiliyor. Bunu kısamıyoruz.”