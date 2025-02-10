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Prof. Dr. Hakan Kara: Maaş zamları ocak enflasyonuyla eridi

Prof. Dr. Hakan Kara, memur ve memur emeklilerine yapılan zammın yarısının geçmiş enflasyonla kalan yarısının da ocak ayı enflasyonuyla eridiğini belirtti.

Şeyda Uyanık
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Prof. Dr. Hakan Kara: Maaş zamları ocak enflasyonuyla eridi
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, maaş zamlarına yönelik değerlendirmesinde, yılın ilk ayından zamların eridiğini belirtti.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ekonomide son dönemde yaşanan “illüzyonların” lise müfredatında okutulmasını gerektiğini de söyledi.

Kara, maaş zamlarına yönelik, “Memur ve memur emeklilerine 2025 yılı ilk yarısı için %11,5 zam yapıldı. Zammın yarısı geçmiş enflasyonun telafisiydi, kalan yarısını da Ocak enflasyonu eritti” derken, sonrasında da enflasyonun sürekli vatandaşın aleyhine işlemesini şu şekilde anlattı:

“Enflasyon yüksek çıkınca sevinen memur ve emeklilere çok rastladım, çünkü ücretlerine geçmişe enflasyona dönük zam alıyorlar. Oysa mevcut sistemde yüksek enflasyon sürekli aleyhlerine işliyor. Ekonomideki bütün bu illüzyonları liselerde müfredata koyup herkese öğretmek gerekiyor.”

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