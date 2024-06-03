Prof. Dr. Hakan Kara'dan enflasyon değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesine yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi mayıs ayında TÜFE'nin yüzde 3,04 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 74,89 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın sosyal medya platformu X'te enflasyon verilerini değerlendirdi.

Kara şunları kaydetti:

"Mayıs'ta %3,37 olarak açıklanan aylık enflasyonun mevsimsellikten arındırılmış değeri 3,68.

Ana eğilimi tespit etmek açısından bundan 0,65 puanlık doğalgaz etkisini çıkarmak gerekiyor.

Yani aylık enflasyon eğilimi %3 civarında."

Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70 oranında artış gösterirken; şubatta yüzde 4,53 yükselişle beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Martta yüzde 3,16 artış gösteren enflasyon, nisanda yüzde 3,18 olmuştu.