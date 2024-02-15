Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan seçim sonrası tahmini: 'Hazır olun' diyerek uyardı ve tarih verdi
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ekonomiye ilişkin öngörüde bulundu. Prof. Dr. Demirtaş, “Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak, hazır olun” mesajı yayınlarken, enflasyonun düşeceği tarihe ilişkin de tahmin yaptı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabı üzerinden öngörülerine devam ediyor.
31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ekonomik tabloya ilişkin tahminde bulunan Prof. Dr. Demirtaş, “Hazır olun” diyerek uyarıda bulundu.
Özgür Demirtaş, seçim sonrası ekonominin kerpeten gibi sıkacağını belirtirken, “Ülke olarak zamanında yediğimiz ucuz krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak” ifadesini kullandı.
Enflasyona ilişkin de tarih veren Prof. Dr. Demirtaş’ın X mesajı şöyle:
* Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Hazır olun.
* Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali!
* Ülke olarak zamanında yediğimiz UCUZ krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak!
* HAZİRAN ayına kadar dayanın.
* Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak…