Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Wells Fargo'nun dolar/TL tahminine jet yanıt: 'Allah akıl fikir versin'

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, "Uluslararası Ekonomik Görünüm: Ocak 2024" raporunu yayınladı. Kurlara ilişkin analizlere de yer verilen raporda dolar/TL'nin gerileyeceği öngörüldü.

Bankaya göre dolar/TL, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren düşecek. Raporda dolar/TL'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi.

Dolar/TL'deki düşüş ivmesinin devam edeceği de kaydedildi. Son çeyrekte kurun 29,50'ye ineceği belirtilirken, 2025'in ikinci çeyreğinde 28,50'nin görüleceği aktarıldı.

"2024 sonunda TL bugüne göre yüzde 45-50 daha değerli olur"

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bankanın dolar/TL tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, "Bu tip bankalara genç çocukları analist diye alıyorlar. Onlar da daha önce hiç görmedikleri ülkeler hakkında analiz yapıyor. Dediklerinin olması durumunda 2024 sonunda TL bugüne göre yüzde 45-50 daha değerli olur. Türkiye’nin İhracatçısı da göçer. Halbuki İhracat Türkiye için çok önemli. Allah akıl fikir versin bu analiste" ifadelerini kullandı.