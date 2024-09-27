Prof. Dr. Ufuk Akçiğit: Türkiye orta gelir tuzağından çıkamıyor ve patinaj yapıyor

Türkiye İş Bankası'nın 100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' konferansına katılan ekonomistlerden biri olan Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ufuk Akçiğit, CNBC-e'ye Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda bulundu.

“Ekonomiyi reel kesim büyütecek”

Akçiğit, röportajında Türkiye’nin eğitime özellikle üniversitelere yatırım yapması gerektiğine vurgu yaparken, "Türkiye orta gelir tuzağından çıkamıyor" diyerek, bunun sebebinin de verimliliğin artırılamaması olduğunu belirtti.

Akçiğit, orta gelir tuzağına takılmanın Türkiye'ye özel bir durum olmadığını, dünyada bu durumda 108 ülke olduğunu da söylerken, ekonomiyi büyütecek alanın reel kesim olduğuna vurgu yaparken şunlar ifade etti:

"Türkiye'de enflasyon ve faizi tartışıyoruz ama bunlar sadece araç.”

“Yatırım stratejisinden yayılım stratejisine geçmek gerekiyor”

ABD’de yaşayan Akçiğit, “Yurt dışındaki diasporamız hakkında kafamız karışık" derken, Kore ve Çin'in dünyadaki yetenekleri ülkelerine çektiklerini belirterek yeni teknolojiler için de girişimciliğin önünün açılması gerektiğine şu sözlerle değindi:

"Yatırım stratejisinden yatırım ve yayılım stratejisine geçmek gerekiyor. Orta gelir grubuna girildiğinde büyüme için vites değişimi gerekiyor. Fakir ülkeler sermaye akışını önceliklendiriyor. Başarılı ülkeler bilim ve teknolojiyi önceliklendiriyor. Türkiye orta gelir tuzağından çıkamıyor ve patinaj yapıyor."