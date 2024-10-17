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QNB Türkiye’den 125 milyon dolarlık yeşil ve mavi tahvil hamlesi

QNB Türkiye, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile birlikte 125 milyon dolarlık yeşil ve mavi tahvil ihracı yaptı.

Haber Merkezi
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QNB Türkiye’den 125 milyon dolarlık yeşil ve mavi tahvil hamlesi
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QNB Türkiye, IFC ve EBRD iş birliği ile toplamda 125 milyon dolar tutarında yeşil ve mavi tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, IFC ve EBRD'nin eşit katılımıyla toplam 100 milyon dolar değerinde yeşil tahvil ihracı yapıldı.

Yeşil tahvil, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu projelerin uzun vadeli finansmanını desteklerken, toplam 25 milyon dolar değerinde mavi tahvil ise su kaynaklarının ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik projelerin finansmanına odaklanıyor.

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