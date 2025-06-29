Radar tepkisi kanun teklifini askıya aldırdı: Hız limitleri için teknik rapor bekleniyor

Mayıs ayında Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçen teklifin yaz aylarında yasalaşması bekleniyordu. Ancak Kurban Bayramı sürecinde artan radar denetimleri ve kamuoyundan gelen “vatandaşa tuzak” eleştirileri üzerine teklif, Meclis Genel Kurulu’na sunulmadı. AK Parti içinde de radar uygulamalarına yönelik rahatsızlıklar gündeme geldi.

Teknik düzenlemeler ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar Meclis gündemine getirilecek

Ceren Bayar'ın T24’te yer alan haberine göre, radar cezaları konusu AK Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da gündeme geldi. Parti yöneticileri, tekliften tamamen vazgeçilmediğini, teknik düzenlemeler ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yasama döneminde tekrar Meclis gündemine getirileceğini belirtti. Parti kaynakları, ceza oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını vurgularken, özellikle hız limitlerinin ani şekilde değiştiği bölgelerde düzenleme ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Cezaların kademeli olarak uygulanması hedefleniyor

Konuyla ilgili konuşan bir AK Parti yetkilisi, “Bazı güzergâhlarda hız limitleri aniden düşüyor, sürücüler bunu fark edemeyince ceza yiyor. Bakanlık, emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte bu noktalar ülke genelinde tespit ediliyor” dedi.

Mevcut teklife göre, hız sınırını aşanlara verilen en yüksek ceza olan 9 bin 267 TL’nin 30 bin TL’ye çıkarılması planlanıyor. Ayrıca cezaların, hız sınırının ne oranda aşıldığına göre kademeli olarak uygulanması hedefleniyor. Az aşan az, fazla aşan daha yüksek cezayla karşı karşıya kalacak.