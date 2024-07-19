Rekabet Kurulu banyo ürünleri firmasına soruşturma açtı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, firmanın yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve bu satıcılarına bölge/müşteri sınırlamasında bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı karara bağladı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüsün ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.