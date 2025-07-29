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Rekabet Kurulu, Unilever hakkında soruşturma başlattı

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ve bazı yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatının tespiti yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu, Unilever hakkında soruşturma başlattı
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Hızlı Tüketim Malları pazarında faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ hakkında rekabet soruşturması açıldı. 

Rekabet Kurulu, bazı hızlı tüketim malları pazarında faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, hızlı Tüketim Malları (HTM) pazarında faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ve yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatının tespiti yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4.maddesini ihlal ettikleri iddiası çerçevesinde Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, İlke Gıda Tüketim Pazarlama Ticaret Sanayi Kollektif Şirketi Mehmet Şahin ve Ortakları, Başak Pazarlama Tem. ve Gıda Ürünleri Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma başlatıldı.

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