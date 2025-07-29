Özel hastanedeki skandal iddiaya soruşturma: 1.5 saat doktorsuz doğum yaptı

Sağlık Bakanlığı, özel bir hastanede bir annenin odasında kendi başına doğum yaptığı iddiasının ardından soruşturma başlattı.

Özel hastanede skandal iddia

32 yaşındaki N.Ş’nin yaklaşık 1,5 saat boyunca hiçbir hekim müdahalesi olmadan odasında doğum yaptığı iddia edildi.

Bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, özel bir hastanede doğum sancıları başlayan 32 yaşındaki N,Ş’nin, yaklaşık 1.5 saat boyunca hiçbir hekim müdahalesi olmadan odasında doğum yaptığı iddialarının ardından harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde söz konusu olayı incelemek için muhakkik tayin edildi.