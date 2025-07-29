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Son dakika... İstanbul Beykoz'da ormanı fişekle yakan kişi tutuklandı!

Son dakika: İstanbul Beykoz’da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı.

Haber Merkezi
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Son dakika... İstanbul Beykoz'da ormanı fişekle yakan kişi tutuklandı!
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Son dakika: İstanbul Beykoz'daki ormanlık alanı havai fişek atarak yakan A.A. "Orman yakma" suçundan tutuklandı. 

Dün bölgeye atılan bir işaret fişeğinin ormanlık alana düşmesi nedeniyle yangın çıkmıştı. Çıkan yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar görümüştü. 

A.A'nın ifadesinde yangını eğlence için çıkardığını söylediği öğrenildi.

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