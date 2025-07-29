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Yürek yakan görüntüler! Yangında hayatını kaybedenlerin son anları ortaya çıktı

Gürsu'daki yangın faciasında çok sayıda gönüllü, canları uğruna alevlerle mücadele etti. Hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin son görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Yürek yakan görüntüler! Yangında hayatını kaybedenlerin son anları ortaya çıktı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3 gönüllünün, yangının en tehlikeli saatlerinde bir tanker ile alevlere mücadele etmeye çalışırken, hayatını kaybetmesi herkesi derinden yaraladı.

Yürek yakan görüntüler! Yangında hayatını kaybedenlerin son anları ortaya çıktı - Resim : 1

Son anları kamerada!

Gönüllülerden; Gürsulu Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek, hayatlarını kaybetmeden dakikalar önce Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a yiyecek ikram edip, onunla sohbet etti. Görüntülere yansıyan kareler herkesin yüreğini dağladı.

Alevlerle mücadele ettiler

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, dakikalar sonra 2 gencin ölüm haberini almasıyla kahroldu. Alevlerle mücadele ederken Gürsu'nun iki evladını uğurlayan Başkan Işık, acılı ailelere de taziye ziyaretinde bulundu.

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