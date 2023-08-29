Rekabet Kurulu’ndan 3 soruşturma daha

ANKARA (EKONOMİ) – Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, refrakter (yüksek ısıya dayanıklı endüstriyel yalıtım maddeleri) sektöründe faaliyet gösteren Asmaş Ağır Sanayi, Daussan Refrakter, Haznedar Durer Refrakter, Kümaş Manyezit, Piromet Pirometalurji, Remsan Refrakter hakkında fiyatları birlikte artırma iddiasıyla Kanunun 4. Maddesi kapsamında soruşturma açıldığı bildirildi.

Yayımlanan bir başka duyuru ise Adana, Antalya ve Gaziantep’te faaliyette bulunan ERY Motors-Eray Aslan, Özgen Gallery ve Canatar Auto hakkında yine Kanunun uyumlu eylemi yasaklayan 4. Maddesi kapsamında yürütülen inceleme sonucunda soruşturma açıldığı kaydedildi.

Kimya alanında faaliyet gösteren Piyano Kozmetik, RRH Küçük Elektrikli Aletler, Wahl Elektrikli Aletler, 2B İnş. Müh. ve Mehmet Salih Ay – Veysel Elektronik’in yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak iddiasıyla yürütülen incelemede, Kanunun 4. Maddesi ihlali çerçevesinde soruşturma açıldığı açıklandı.

Soruşturma açılması, şirketlerin ceza alacağı anlamına gelmiyor. Soruşturma sürecinde şirketlerin savunma hakkı bulunuyor.