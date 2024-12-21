Resmi Gazete'de yayımlandı: Cep telefonu ve taşıt satışlarına taksit düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cep telefonu satışlarına taksit düzenlemesi

Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.

Taşıt satışlarında yeni taksit sınırları

Taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksit süreleri şu şekilde düzenlendi:

- 400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay.

- 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay.

- 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay.

- 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay.

- 2 milyon TL’nin üzerindeki araçlar: Taksitlendirme yapılmayacak