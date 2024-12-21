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Resmi Gazete'de yayınlandı: 14 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayınlandı: 14 üniversiteye rektör atandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan karar ile 14 üniversiteye yeni rektör atandı.

Atama yapılan üniversite ve rektörler

- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin,
- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel,
- Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay,
- Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal,
- Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan,
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli,
- İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel,
- Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak,
- Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen,
- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay,
- Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz,
- Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu,
- Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman,
- Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök atandı.

 

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı, üye Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alındı.

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