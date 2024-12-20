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Bahçeli: DEM Parti ile İmralı görüşmesinin sağlanmasında fayda var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'in İmralı ziyaretiyle ilgili “Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var, 2025'e giriyoruz bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur.” dedi.

Haber Merkezi
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Bahçeli: DEM Parti ile İmralı görüşmesinin sağlanmasında fayda var
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

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