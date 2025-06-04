  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Müteahhitler yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı: Müteahhitler yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak

Yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde artık yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak. Uygulama bu yıl sonu başlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de yayımlandı: Müteahhitler yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak
Takip Et

Yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere yetki belgeli yapı ustası çalıştırılmasına ilişkin esasları düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, yapı müteahhidi ve şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak. Yapı sahibine ve yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareye karşı sorumlu olan fenni mesuller, uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması halinde, bu durumu 6 iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorunda olacak.

Yapım işlerinde çalışacak yetki belgeli yapı ustalarının e-Devlet üzerinden usta kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu ve bakanlık tarafından işletilen Şantiye-M sistemine kaydolması, 5 yılda bir de kaydını yenilemesi zorunlu olacak.

Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler, Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Şantiye-M sistemine aktarılacak.

Şantiye şefleri, toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçen işlerin inşaatında çalıştırılmaya başlanan tüm yetki belgeli yapı ustalarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde Şantiye-M sistemine kaydetmekle yükümlü tutuldu. Bu uygulama 4.500 metrekareyi geçen işlerde, 31 Aralık 2027, 1.500 ila 4.500 metrekare olan işlerde, 31 Aralık 2028, 500 ila 1.500 metrekare olan işlerde, 31 Aralık 2025 tarihinden sonra yürürlüğe girecek.

Ekonomi
BDDK, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi
BDDK, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ağırlaşıyor: Bir ayda 1690 TL arttı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ağırlaşıyor: Bir ayda 1690 TL arttı
KKM için bütçeden Merkez Bankası'na kaynak aktaran düzenlemeye iptal kararı
Anayasa Mahkemesi’nden KKM için çok önemli iptal kararı
Bakan Bolat, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Sefcovic ile görüştü
Bakan Bolat, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Sefcovic ile görüştü
Ücret ve prim ödemelerinde yeni düzenleme: "En az beş kişi” şartı üçe indirildi
Ücret ve prim ödemelerinde yeni düzenleme: "En az beş kişi” şartı üçe indirildi
CHP'li isim 'müjde' diyerek duyurdu: Haksız tahsil edilen fatura tutarlarının iadesini alabilirsiniz
CHP'li isim 'müjde' diyerek duyurdu: Haksız tahsil edilen fatura tutarlarının iadesini alabilirsiniz