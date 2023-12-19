Restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 8’nci maddesinin birinci fıkrasında lokanta, pastane vs ayrım yapılmadan hizmet sunan işyerlerine fiyat listelerinin kolayca görülebilir yerlere konulması yükümlülüğü getiriliyordu.

Yeni yönetmelikte; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek/içecek hizmeti sunulan işyerlerinin fiyat levhalarını giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masalarına üzerine koyması hükme bağlandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yönetmeliğin tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru bilgilendirilmesi açısından önem arz ettiği belirtilirken, “Lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı şekilde fiyat artışları yapıldığı, ve bu fiyat değişimlerinin ise fiyat listesi ve tarifeler yolu ile tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilerek ekonomik çıkarlarının korunması amacının gerçekleştirilmesine engel olunduğuna ilişkin son dönemlerde çok sayıda tüketicilerimizden şikayetler alınmaktadır” denildi.

Şikayetlerin ve mağduriyetin önlenmesi amacıyla yönetmelikte değişiklik ihtiyacı doğduğu belirtilen açıklamada, “1 Ocak 2024’de yürürlüğe girecek düzenleme ile tüketicilerimizin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde daha işyerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedeflenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri, fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması gerekmektedir.”

Ticaret Bakanlığımız tarafından 2023 yılının ilk 11 ayında 65.375 farklı firmada denetimler yapılmış olup, 20.209 adet firmaya toplam 37.021.761 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da hız kesmeden devam edecektir."