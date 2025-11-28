300 bin restoran online platformlardan çıkma hazırlığı yapıyor: Yüzde 20 indirim başlatıldı
Türkiye genelinde restoranlar, artan maliyetler ve online yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlara karşı yüzde 20 indirim kampanyası başlatıyor. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak” diyerek boykot mesajı verirken, vatandaşları doğrudan restoranlardan sipariş vermeye çağırdı.
Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, CNBC-e’den Emre Eser'e yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yüzde 20 indirime gideceklerini açıkladı.
Pahallılık ve son yaşanan gıda zehirlenmesi olaylarının sektörü ciddi derecede olumsuz etkilediğini belirten TÜRES “Adı konulmamış bir protesto yaşıyoruz” dedi.
Gıda zehirlenmesi haberleri ile bazı restoran işletmelerde yüzde 90 iş kaybı yaşandığını vurgulayan Bingöl, “Ancak biz uzun süredir başka bir sorunda mücadele ediyorduk. O da online yemek platformlarındaki yüzde 40’ı bulan komisyonlar. Onlardan komisyonların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz” diye konuştu. Bingöl, online platformlarca ciddi bir mücadeleyle başladıklarının altını çizdi.
Ramazan Bingöl, “Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şu an bir liralık siparişim 531 lirası bize kalıyor gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böylece vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak” diye konuştu.
"Restoranlar olarak sistemden çıkacağız"
Ramazan Bingöl, “Online platformlara sesleniyorum. Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar” şeklinde konuştu. Bingöl, restoranların bir boykot başlatmayı düşündüğünü ve vatandaşın da kendilerinin yanında olmasını beklediklerini ifade etti. Bingöl, sektör olarak kendi sipariş sistemlerini kuracaklarını anlattı.