Riskli yapının devrindeki 80 bin lira tapu harcı KDK'dan döndü

KDK'nın dostane çözüm kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, riskli yapı konumundaki taşınmazının tapu devir işlemini gerçekleştirdi. Tapu Müdürlüğünce kişiden 80 bin lira tapu harcı alındı.

Tahsil edilen harcın iadesi adına KDK'ya başvurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mevzuatı kapsamında yaptığı işlemin her türlü harç ve resimden muaf olması gerektiğini savunan kişi, tahsil edilen harcın iadesi adına KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlarla sorunun çözümüne ilişkin temasa geçti. KDK'nın girişimiyle, başvurucudan alınan 80 bin lira tapu harcının iadesi gerçekleştirildi.